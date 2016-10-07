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07 Ekim 2016 Cuma

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Çinçin, SESOB'u ziyaret etti

07 Ekim 2016 Cuma, 18:05
Çinçin, SESOB'u ziyaret etti

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SİVAS (AA) – Sivas Kredi Garanti Fonu Şube Müdürlüğüne atanan Hasan Çinçin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.

SESOB’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kredi Garanti Fonu Sivas Şube Müdürlüğüne atanan Çinçin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, Birlik Başkanı Beşir Köksal ile bir süre sohbet etti.

Sivas’ta görev yapmaktan çok mutlu olduğunu ve her zaman esnaf teşkilatı ile uyumlu çalışacaklarını belirten Çinçin, kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

KOBİ’lerin ve esnafların krediye erişiminde Kredi Garanti Fonunun yardımcı olduğunu ve destek verdiğini ifade eden Çinçin, “Teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansman erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu kuruldu. KOBİ’leri, tarımsal işletmeler, çiftçiler ve serbest meslek mensupları bu kurumdan faydalanacak.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SESOB Başkanı Beşir Köksal, Kredi Garanti Fonu Şube Müdürlüğüne atanan Çinçin’e yeni görevinde başarılar diledi.

SESOB Sivas

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