Çinekop bolluğu balıkçının yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz yıllarda kilosu 50 liraya değin ulaşan çinekopun fiyatı, son günlerde Marmara Denizi’nde bol miktarda avlanmasıyla, 15 liraya dek düştü. Tekirdağ Balıkçı Barınağı’ndaki dükkanında günlük, taze balık satışı yapan Hasan Erol, çinekopun bu yıl bol olduğunu belirterek, “Bol olmasına bol lakin yurttaş alırken de dikkat etmesi gereken şeyler var. Örneğin bu balığın trolle yakalananı var, algarnası var, gırgır balığı var, geçkini var, yani bol olması hepsinin iyi olduğu anlamına gelmez. Örneğin trolle yakalananlarla, gırgırla yakalanan arasında 50-100 lira gibi kasasında fark oluyor. Neden? Gırgır balığı yıpranmamış oluyor iyi oluyor. Bunun ucuz olanları ya trolle avlanmıştır, veya geçkin, yani 2-3 gün bekletilmiştir. Vatandaşlarımız balık alırken buna uyarı etmesi gerekiyor, gırgır çinekopunun kilosu 20 lira gibiyken, trolle avlanan 5-10 lira aralığında satılıyor, iyi balık yemek isteyenlerin bunları aynı kefeye koymaması lüzumlu” diye konuştu.

“Geçen sene kilosu 50 liraydı bu yıl 15’e düştü”

Gırgır ile yakalanan ve kaliteli cümle parçası edilen çinekopun kasasının geçen yıl 450-500 lira aralığında, bu sene ise kasa fiyatının 180-200 lira olduğunu, buna ast olarakta kilo fiyatının ucuzladığını anlatan Hasan Erol, “Geçen sene, çinekopun kilosu, 40 ila 50 lira arasında değişiyordu, bu yıl ise 15-20 lira, büyük olanları yani 5-6 her birine bir kilo gelecek gibi olanları ise 25 liraya satıyoruz. Günden güne de değişiyor alt fiyatlar” ifadelerini kullandı.

“Çinekop, palamut bol, ançuez, istavrit değil”

Balıkçı Hasan Erol, palamut ve çinekop bolluğu olmasının yanına ançuez ve istavritin denizlerde az olduğunu ifade ederek, “Çok çinekop var, palamut bol oldu bu yıl, insanlar artık bıktı palamuda, derhal çinekopa yöneliyor. Hemen palamut ve çinekop bol lakin ançuez ve istavrit eksik” dedi.

Yakup Güler