Çinli barış aktivisti motosikletiyle Halepe gidecek

Çinli gezgin Chen Liang Quan, motosikletiyle Türkiye’nin değişik kentlerinde durakladıktan sonra Halep’e gitmek üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na geldi.

Yetkililer kadar Suriye tarafına alınmayan Quan, Afganistan, Filistin, Yemen, Irak gibi o kadar çok savaş bölgesine giderek uzlaştırma mesajları verdiğini ve en kısa zamanda Halep’e gitmek istediğini belirtti.

Motosikletiyle 103 ülke gezdiğini anlatan Çinli barış aktivisti, sınır kapısında vatandaşların alaka odağı oldu. Topladığı anıları ve pulları da çevresindekilerle paylaşan aktivist, vatandaşların ısrarı üzerine kelime-i şehadet getirdi, onlarla resim çektirdi. Anılarıyla oluşturduğu kitapları vatandaşlara bildiren Quan, onlarla peynir-zeytin yedi, Çin türküsü söyledi.

Halep’e gidebilmesi için izin problemini çözemeyen Çinli gezginin sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor.

Nuri Pir

