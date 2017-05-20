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Çinli gelin Müslüman olup Ayşe Sena ismini aldı

İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen düğüne kalabalık bir misafir topluluğu katıldı. ‘Ayşe Sena’ ismini alan Çinli gelin, Türkiye’yi çok sevdiğini ve İslamiyet’i kabul ettiği için fazla mutlu olduğunu dile getirerek, “Müslüman olduğum için ve Türkiye’de bulundu.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:36

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İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşen düğüne kalabalık bir misafir topluluğu katıldı.
‘Ayşe Sena’ ismini alan Çinli gelin, Türkiye’yi çok sevdiğini ve İslamiyet’i kabul ettiği için fazla mutlu olduğunu dile getirerek, “Müslüman olduğum için ve Türkiye’de bulunduğum için çok mutluyum. Türkler fazla sıcakkanlı, buradaki insanlar bana davranıyorlar. Türk yemeklerini fazla seviyorum. Kayınvalidem bana şimdiden yemekleri öğretmeye başladı. Yakın zamanda Türk yemeklerini öğrenip eşime yapmaya başlayacağım” dedi.
Çin Araştırmaları Uzmanı, damat Muhammed Mesut Aktaşçı ise “Çin’de Uluslararası Politika ve Diplomasi üstüne okudum. Şuan Çin-Türkiye hesaplı ilişkileri üstüne uzmanlık yapıyorum. aynı zamanda bir ajansım var Çin’den gelen öğrencilere Türkçe öğretiyorum binin üzerinde öğrencim var. Gelin hanım ile bir sohbet programı üzerinden tanıştık. İslamiyet’i araştırıyordu. Nasıl bir din olduğunu merak ediyordu. Bende vazifemi yapıp İslamiyet’i kabul etmesine tezgâhtar oldum. Müslüman olmakla şereflendi ve Ayşe Sena adını aldı. Bu süreçte yakınlaştık ve birbirimizi fazla sevdik” diye konuştu. 

Rıfat Fırat
 

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