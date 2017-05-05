‘Cinnet’ fenomeni oyuncudan kötü haber

Bir televizyon programında seslendirdiği Cinnet (Ben deli değilim) şiiri performansıyla az daha fenomen olan Adanalı tiyatro sanatçısı Ercan Kont’tan (75) fena haber geldi. Bir vakit önce 2 kez beyin ameliyatı olan Ercan Kont’un kızı Işık Kont, babasının doğum günü sebebiyle babasının sosyal ağ hesabından duyurduğu mesajda, Ercan Kont’un Alzheimer hastalığına yakalandığını duyurdu.

Işık Kont, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Doğum günü mesajları ve iyi dilekleriniz için ailecek çok teşekkür ediyoruz. Babam 2017 başında fazla ciddi iki beyin ameliyatı geçirdi. Sevgili doktorlarımız sayesinde fiziki sağlığına kavuştu ama ameliyat sonrası yapılan tetkikler, testler sonucunda babamın Alzheimer olduğunu öğrendik. Maalesef bu hastalığın tam tedavisi mümkün yok, kontrolleri devam ediyor ve ilaç kullanıyor. Yakın zamana dek yalnızca unutkanlık sorunu vardı fakat hızlı bir şekilde ilerleyen davranış bozuklukları, gündelik yaşamı idame etmede zorluklar ve agresiflikleri jurnal yaşamın bir parçası haline geldi. İyi fakat doğdun babam. Senin gibi eşsiz bir insanın kızı olmaktan gurur duyuyorum.”

Nuri Pir