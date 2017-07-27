Cinnet getiren polis memuru eşini öldürüp intihar etti

KONYA (AA) – Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde cinnet getiren polis memuru, eşini silahıyla öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi’nde eşi ve 2 yaşındaki kızıyla yaşayan Serkan Çevik, henüz belirlenemeyen sebeple cinnet getirdi.

Çevik, hemşirelik yapan eşi Elif Çevik’i beylik tabancasıyla vurduktan sonra intihar etti.

İlçedeki bir camide imam olan baba Mustafa Özdemir, bir süre ulaşamadığı kızı ile damadının evine geldi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren Özdemir, kızı Elif Çevik ile damadı Serkan Çevik’in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Başlatılan soruşturma sürüyor.