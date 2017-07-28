Cinnet getiren polis memurunun eşini öldürmesi
– Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde polis memurunun silahla öldürdüğü hemşire eşi Elif Çevik’in cenazesi, memleketi Seydişehir’de toprağa verildi
KONYA (AA) – Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde cinnet getiren polis memurunun silahla öldürdüğü hemşire eşinin cenazesi, Seydişehir’de defnedildi.
Cihanbeyli’deki işlemlerin tamamlanmasının ardından hemşire Elif Çevik’in cenazesi, memleketi Seydişehir ilçesinin İncesu Mahallesi’ne getirildi. Baba Mustafa Özdemir, kızının tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Elif Çevik’in cenazesi, mahalle mezarlığı önünde Seydişehir Müftüsü Kemal Demirel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve Elif Çevik’in yakınları ile köylüler katıldı.
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde dün cinnet getiren polis memuru Serkan Çevik, eşi hemşire Elif Çevik’i beylik tabancasıyla öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etmişti.