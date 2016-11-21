“Cinsel istismar” suçu için kanunda yapılacak değişikliğe itirazlar

KAYSERİ (AA) – Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, “Cinsel istismar suçunda af, hukuk dışıdır. Cinsel istismar suçunda af, akıl tutulmasıdır.” dedi.

TBMM’ye sunulan önergenin kanun yapma tekniğine, yazım şekline, kanun maddesi gerekçe yazımına ve usule tamamen aykırı olduğunu belirtti.

Baro Başkanı Dursun, baro binasında düzenlediği basın toplantısında TBMM gündemindeki “Erken yaşta evlenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenleme”ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sunulan önergenin kanunlaşması halinde bile uygulama ve infaz kabiliyetinin bulunmayıp, tam anlamıyla uygulama ve infaz karmaşasına yol açacağına dikkati çeken Dursun, bu önerge gibi kanun teklifi, madde önergesi ve tasarıların, gerekçesiz ve soyut olması nedenleriyle, uygulama ve infaz kabiliyeti yoksunluğu ve karmaşaya yol açtığını, kanunların yaptırım gücünü yok ettiğini, güvenilirlilik gibi yüzlerce sorun ve ihtilafa yol açtığını dile getirdi.

Dursun, Türkiye Cumhuriyetinin hukukta yaşadığı en büyük sorunlarından birisinin, suç ve ceza siyasetinde istikrarsızlık ile açık veya örtülü aflar olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kanun koyucunun yalnızca birkaç bin failin yararlanabileceği örtülü bir af gibi göstermeye çalıştığı son önerge, sonuçta toplumda farklı şekilde algılanacak, mağdur çocuklar ve kadınların korunmadıklarını düşünmelerine sebep olacak ve cinsel istismar ile saldırı suçlarını işlemeyi hedefleyenleri de cesaretlendirecek. Bu suçları işleyenleri de bir anlamda ödüllendirilecektir. Cinsel istismar suçunda af hukuk dışıdır. Cinsel istismar suçunda af akıl tutulmasıdır. Verilen önerge, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine (ÇHS)’de açıkça aykırıdır.”