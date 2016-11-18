Cinsel istismar suçuna ilişkin önerge

KONYA (AA) – Konya’da küçük yaşta evlendiği için eşi, kayınpederi ve annesi cezaevine gönderilen 3 çocuk annesi Emine Erbaş, TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişiklik yapan kanun tasarısının görüşmelerinde, AK Parti’nin, cinsel istismar suçlarına ilişkin verdiği önergeyi memnuniyetle karşıladı.

Ereğli ilçesinde yaşayan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2006 yılında resmi kayıtlara göre 14 yaşındayken Ahmet Erbaş ile severek yuva kurduğunu söyledi.

Yaşı küçük olduğu için ailesi hakkında kamu davası açıldığını belirten Erbaş, davanın 2016’da sonuçlandığını, eşine 10 yıl 10 ay, annesi Özgür Arslan ile kayınpederi Ali Erbaş’a ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini ifade etti.

– “Üç aile dağılma noktasına geldik”

Erbaş, 4 ay önce tutuklanan eşinin İzmit, annesinin Denizli, yakalama kararı bulunan kayınpederinin de 2 gün önce Ereğli’deki cezaevine gönderildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Babam beni 3 yaş küçük yazdırmış. Evlendiğimde 17 yaşındaydım. Mahkeme kemik testi istedi, yaptırdık, 16 yaşın üzerinde çıkmama rağmen bu göz önüne alınmadı. Eşimle severek evlendik, mahkeme bana ‘Sen mağdursun’ diyor. 7 yaşında oğlum ve 6 aylık ikizlerim var. Ben asıl şimdi mağdurum. Sadece ben ve çocuklarım değil, üç aile birden mağduruz. Medyadan takip ediyorum. Bizim gibi mağdur aileleri için yasa çıkacakmış. Farklı yansıtmaya çalışanlar da var. Bizim derdimizi kimse anlamıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza sesleniyorum; üç aile perişan durumdayız. Allah rızası için bu yasayı bizim gibi mağdur aileler için çıkarın. Üç aile dağılma noktasına geldik.”