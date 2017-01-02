Çipli kimlik kartı başvuruları başladı

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar İlçe Nüfus Müdürü Yılmaz Öztimurcular, yeni çipli kimlik kartları için başvuruların başladığını söyledi.

Öztimurcular, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yeni çipli kimlik kartları için başvuruların alındığını belirtti.

Yeni kimlik kartlarını almak isteyen vatandaşların İlçe Nüfus Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerektiğini hatırlatan Öztimurcular, şöyle devam etti:

“Yeni kimlik kartı almak isteyen vatandaşlarımızın, biyometrik fotoğraf ile bizzat Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekiyor, ilk defa kimlik kartı başvurusunda bulunacak kişilerin nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılacak. 15 yaşından küçüklerin kimlik kartlarını anne, baba ya da kanuni varisleri alabilecek, 15 yaşını bitirip 16 yaşından gün almış kişiler kimlik kartını almak için şahsen anne, baba, veli veya varisi ile müracaat edebilecektir.”

Öztimurcular, eski kimlik kartlarının verildiği tarihten itibaren 10 yıl geçerli olduğunu kaydederek, “Yeni kimlik kartlarında da bu uygulama devam edecek. Yeni kimlik kartlarının ülke genelinde dağıtılmasının Bakanlığımız tarafından 3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Yeni kimlik kartı için müracaat eden vatandaşlarımızın işlemleri yapıldıktan sonra bilgiler Nüfus Genel Müdürlüğüne gönderiliyor, yaklaşık 1 hafta içinde hazırlanan yeni kimlik kartları vatandaşların verdikleri adreslere gönderiliyor.” dedi.

Çipli yeni kimlik kartlarında kişinin ad, soyad, anne ve baba adı bilgilerinin yer aldığını ifade eden Öztimurcular, diğer bilgilerin çipe yüklendiğini kaydetti.

Yeni kimlikler için ödenecek ücretin 16 lira olduğunu belirten Öztimurcular, kayıp işlemleri için 36 lira ücret alınacağını kaydetti.