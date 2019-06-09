Citroen C3, 600 bin satış adedine ulaştı
İSTANBUL (AA) – Citroen C3, satışa sunulduktan 30 ay sonra 600 bin satış adedine ulaştı.
Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi, 2,5 yıl önce, Kasım 2016’da üçüncü nesil Citroen C3'ü lanse etmişti.
Citroen C3, sadece bu yılın başından bu yana 110 bin adetlik siparişle büyümesini hız kesmeden sürdürdü. Sergilemiş olduğu satış performansıyla Citroen C3, tüm segmentlerin toplamında Fransa’nın en çok satan üçüncü otomobili olurken, Avrupa’da ise B-Hatchback segmentinin en çok satan dördüncü otomobili olarak belirlendi.
Citroen C3, bu sonuçla Citroen markasının Avrupa pazarındaki büyümesinde ve ilk 12 otomobil markasından biri olmasında çok önemli bir katkı sağlamış oldu.
Zengin ürün çeşitliliği ve kişiselleştirme alternatifleriyle dikkati çeken Citroen C3 satışlarının yüzde 40’ı, ürün gamının tepe noktası olan Shine versiyonuyla satıldı.
Satışların yüzde 65’i isteğe bağlı olarak sunulan çift renk seçeneğiyle tercih edildi. Siparişlerin yüzde 55’i Airbump ile sipariş edilirken, satışların yüzde 25’i isteğe bağlı olarak sunulan renk seçeneğiyle oldu.
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