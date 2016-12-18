Cizre teröre karşı tek ses tek yürek oldu

Cizre’de Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Şırnak İl Temsilciliği öncülüğünde “Teröre Karşısında Tek Ses, Tek Yüreğiz” sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Sanat Sokağı’nda bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla “Vatan sana canım feda”, “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir” sloganları attı. Burada Kur’lahza’ı Kerim tilavetinin okunmasının peşinde grup namına yorumlama yapan Ofis Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Mehmet Akdeniz, “Türkiye’de rahat, sükun ve kardeşlik iklimin baskın olmasından rahatsız olan odaklarca dün Kayseri’de, bir hafta önce İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısını güçlü olarak kınıyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz hepimiz biriz, beraberiz. sıkça tekrarladığımız bu tümce her geçen gün bizim için daha anlamlı ayla gelmektedir. Bu kardeşliği bozmak isteyen PKK terör örgütü, işine-okuluna giden masum insanlarımızı, Türk-Kürt demeden hafta sonu iznine çıkan gencecik askerlerimize saldırmıştır. Terör örgütlerinin hedefi milletimizi ve dinimizi yok etmektir. Bu anlamda bütün terör örgütlerini lanetliyoruz” dedi.

Açıklamanın arkasından şehitler için dua okuyan grup, bayraklar ve sloganlar eşliğinde Nusaybin Caddesi’ne,. peşinde da Sanat Sokağı’na kadar yürüdü.