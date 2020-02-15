CK Enerji’nin desteklediği 2 sporcu 4 gümüş madalya aldı
İSTANBUL (AA) – Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası’nda, CK Enerji’nin destek verdiği iki sporcu dört gümüş madalya kazandı.
CK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin birçok kenti ve çeşitli ülkelerden gelen yüzücüleri buluşturan Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonadan CK Enerji’nin destek verdiği iki sporcu da dört gümüş madalya ile döndü.
Sporcuların yanında yer alarak bir farkındalık yaratmayı hedefleyen CK Enerji’nin sponsorluk desteği verdiği Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzücüler Takımı’ndan Nükhet Atılgan ve Boran Karataş da şampiyonada yer aldı.
Yarışlarda Nükhet Atılgan, kadınlar 100 metre kelebek ile kadınlar 400 metre karışık kategorisinde ikinci olarak iki gümüş madalya birden kazandı. Boran Karataş ise erkekler 100 metre kurbağa ile erkekler 400 metre serbest olmak üzere iki kategoride ikinci olarak iki gümüş madalya aldı.
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