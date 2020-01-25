Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Claudemir Domingues de Souza'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, ön libero Claudemir ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Claudemir daha önce Sao Carlos, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, El-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.
Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin'i renklerine bağlamıştı.
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