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Clinton: İnsanlar FBIı sorguluyor

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Hilary Clinron’un mail skandalı sürüyor.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 09:44
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ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Hilary Clinron’un mail skandalı sürüyor. FBI Direktörü James Comey, geçtiğimiz hafta ABD Kongresine gönderdiği mektupta, Clinton’un en yakın danışmanlarından Huma Abedin ile eşi eski Kongre üyesi Anthony Weiner’a ait bilgisayarda fazla sayıda e-postanın Clinton dosyasıyla ilgili olabileceğini kaydetmiş, ABD Adalet Bakanlığı da FBI’a araştırma izni vermişti. Bunun üzerine açıklamada yer alan Clinton, bazı insanların FBI’ın elinde delil olmadan neden seçime dahil olmaya çalıştığını sorguladığını belirterek, bundan bir şey çıkmayacağını bildirdi. 

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