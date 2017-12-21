Co-pilot eşliğinde lüks araç deneyimi

Türkiye’nin en eğlenceli yaşam merkezlerinden biri olan Viaport Asia, milyonluk arabalarla unutulmaz bir yeni yıl hediyesi teklifinde bulundu. Bir Tur adı verilen organizasyonda Viaport Asia’nın meydanında sıralanan Camaro, Maserati, Porshe gibi milyonluk araçlar, ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, araçlarla tur atma imkanı tanınıyor. Yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde lüks araç araç sayını artıracağı belirtilen organizayon ile Ferrari gibi markaları da ziyaretçilerin deneyimine sunacak.