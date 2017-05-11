Çoban fuarında “Canlı Hayvan Sergi Alanı” kurulacak

İSTANBUL (AA) – Anadolu Çoban Fuarı Operasyon ve Pazarlama Müdürü Melek Bulut, “Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmak üzere 40’ın üzerinde yerli hayvan ırkı var. Fuar kapsamında kurulacak 6 bin metrekarelik Canlı Hayvan Sergi Alanı’nda yerli ırklarımıza yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Fuara ilişkin yazılı açıklama yapan Bulut, hayvancılık fuarlarında dışa bağımlılığı kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Çoban Fuarı’nın yurt dışı fuarlarına ilgi gösteren hayvancılık sektörünü Ankara’da birleştireceğine işaret eden Bulut, Türkiye’deki hayvancılık sektörü temsilcilerinin ve çalışanlarının, Türkiye’de diledikleri kadar geniş çaplı bir hayvancılık fuarı olmaması sebebiyle her yıl yurt dışında düzenlenen büyük fuarlara katılmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Türkiye’deki tarım ve hayvancılık fuarlarının hayvancılık alanında yetersiz kalmasının, hayvancılık sektörünü yurt dışındaki fuarlara mecbur bıraktığına dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki sektör fuarlarında az sayıda hayvan sergileniyor. Oysa ki iyi damızlık materyale erişim sektörümüzün temel sıkıntılarından biri. Bu ihtiyaçtan doğan fikirle fuarın hayvancılık alanında da güçlü olması ilk hedefimiz. Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmak üzere 40’ın üzerinde yerli hayvan ırkı var. Fuar kapsamında kurulacak 6 bin metrekarelik Canlı Hayvan Sergi Alanı’nda yerli ırklarımıza yer vereceğiz.”

Bulut, Türkiye’nin yerli hayvan ırklarının neslinin tükenmemesi amacıyla kurulacak olan Canlı Hayvan Sergi Alanı’nın, bugüne kadar düzenlenen fuarlar arasında Türkiye’deki en geniş kapsamlı alan olacağını vurguladı.

Bulut, “Yerli hayvanlarımızın tanıtılmasındaki eksikliği fark ettik ve bu sebeple önce elimizdeki değerleri sergileyerek tanıtmak istedik. Türkiye’nin farklı illerinde yetişen 40’ın üzerinde milli hayvan ırkımızdan her biri birbirinden değerli ve korunması gereken hayvanlarımız. Fuar prensibi gereği fuara yabancı hiç bir hayvan ırkı girmeyecek. Çünkü bu projedeki öncelikli amacımız yerli ırklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak.” değerlendirmesinde bulundu.