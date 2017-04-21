Çoban fuarında “Çocuk Köyü” kurulacak
İSTANBUL (AA) – Türkiye’nin ilk çoban fuarı olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı’nda doğal yaşamın erken yaşta tanınması amacıyla “Çocuk Köyü”ne yer verilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı’nda çocukların doğal yaşamı ve kırsal hayatın faydalarını tanıması amacıyla Çocuk Köyü kurulacak.
Fuar süresince Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde açık olacak köyde çocuklar tarım ve hayvancılık alanında gözetmenler eşliğinde üretim ve yetiştiricilik yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı Operasyon ve Pazarlama Müdürü Melek Bulut, tarımsal üretimin ve hayvan yetiştiriciliğinin önemine değinmek amacıyla gerçekleşecek olan fuarın en değerli misafirlerinin çocuklar olduğunu ifade etti.
Bulut, şunları kaydetti:
“Çobanımızın sütü nasıl elde ettiğini, bir domatesin nasıl yetiştirildiğini göstermeye çocuklarımızdan başlamalıyız. Bizim bu fuardaki temel amacımız; vatandaşa kırsalda yapılan üretimin değerini anlatmak, zahmet ve kıymetinin farkına vardırmak.
Eğer çocuk yaştan bunu anlatabilir ve kavratabilirsek eminiz ki çocuklarımız bunun bilincinde yetişir. Çocuklarımıza üretimi sevdirebilirsek, sahiplendirebilirsek, değerini anlatabilirsek, dünyanın en önemli mesleğinin üretmek olduğunu gösterebilirsek biliyoruz ki onlar da bu toprakları, hayvanları, köyleri bırakmayacaktır.”
– “Çocuklar sütün fabrikada üretildiğini sanıyor”
Fuar süresince açık olacak Uygulamalı Çocuk Köyü’nde çocukların gözetmenler eşliğinde toprak ve hayvanlarla iç içe 4 gün geçireceğini dile getiren Bulut, şu ifadeleri kullandı:
“Fuar kapsamında 625 metrekarelik bir alanı çocuklarımıza ayırdık. Bu alanda kuracağımız köyde çocuklarımız koyun sağacak, keçi besleyecek, tohum ekecekler. Üretimin ve yetiştiriciliğin hem zahmetlerini öğrenecek hem de ne süreçlerden geçerek meyvesini nasıl verdiğini görecekler. Bu yaşta uygulamalı şekilde bu dengeyi öğrenen çocuklarımızın hayatlarının her alanında, hangi mesleği seçerlerse seçsinler başarıya daha yakın olacaklarına inanıyoruz.
Tarım ve hayvancılık alanındaki en büyük endişelerden biri genç kuşağın bu meslekleri yeterince tanımaması ve yönelmemesi. Kırsaldan kente göçün en temel sebebi de bu. Çocuk Köyü, mesleğin önemini ve kutsallığını çocuklara anlatmanın iyi bir yolu. Tarım ve hayvancılığın daha karlı yapılması ile birlikte bu alandaki mesleklere iade-i itibar sağlanması da aile çiftçiliğini destekleyecek, en önemlisi ise kırsaldan kente göçü doğal olarak azaltacaktır.”
Bulut, aynı zamanda kentli nüfusun kırsaldan uzak yaşantısının çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığını, kentli ve kırsal nüfus arasındaki bağın azalmasına sebep olduğunu belirtti.
Metropol kentlerde yaşayan birçok çocuğun, sütün fabrikada üretildiğini sandığına ve doğadan uzak büyüdüğüne dikkati çeken Bulut, şu açıklamalarda bulundu:
“Fuar kapsamında çocukların mesleğe olan ilgi ve yatkınlığı keşfedilip, kendilerini bulma fırsatı da doğacak. Bu sayede küçük çiftçilerimizi keşfedecek, belki de geleceğin çiftçilerine ilk adımı attıracağız.
Çocuklarımızda farkındalığı yaratabilirsek, onlara mesleğin güzelliklerini ve önemini anlatabilirsek geleceğimizden endişe etmemize gerek kalmaz. Toprak geleceğimiz, gelecek de çocuklarımızdır. Geleceğimizi emin ellere teslim etmeliyiz.”