Coca-Cola İçecek CEO'su Başarır, sektöründe En İyi CEO seçildi

İSTANBUL (AA) – Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi "Institutional Investor" tarafından gerçekleştirilen "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi Anketi"nde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi.

Coca-Cola İçecek'den yapılan açıklamaya göre, merkezi New York'da bulunan "Institutional Investor" dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği ankette içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, ankette ayrıca gelişmekte olan EMEA Bölgesi’nin En Saygın 44 kurumu arasında yer aldı.

Anket, 20’den fazla sektörden 369 şirketin 12 bini aşkın profesyonel tarafından değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

