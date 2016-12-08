Çocuğu cinsel istismardan koruma yolları

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, “Erişkin veya yaşça büyük olan bir kişinin, kendisini veya çocuğu cinsel olarak ikaz etme niyetiyle yaptığı her türlü hareket, cinsel istismar sayılmaktadır. Bunlar; teşhirci davranışlar, çocuğun soyulması, tecavüz, çocuğa porno izletilmesi, öpme, dokunma gibi davranışlardır” dedi.

Belirtileri ve çocuğa etkileri nelerdir?

Çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kalmanın, çocuğun psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilediğini kaydeden Demir, “Maalesef bir takım kişilerde bu negatif etkiler hayat boyu da sürebilir. Çocuk istismara uğradıktan sonra, dehşet, irkilme, öfke patlamaları, uyku ve yeme sorunları, kâbuslar, alt ıslatma, tuvalet yaparken ağrı, bir takım yerlerden ya da kişilerden kaçınma, içe kapanıklık, amnezi, dikkatsizlik, tavır sorunları, okul başarısında düşme, kendine hasar verme davranışları ve cinsel ilginin artması gibi belirtiler gösterebilirler. Bu çocuklar büyüdüklerinde de kendine hürmet duymama, bunalım ve intihar düşünceleri, yeme bozuklukları, cinsel bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı yaşayabilirler. Diğer kişilerle ilişkilerinde dengesizlikler olabilir. İnsanlara güvenmekte zorlanabilirler, terk edilmekten korkabilirler. Cinsel istismara maruz kalan çocuklardan bazıları hiç semptom göstermeyebilir. Ama çok keskin belirtiler göstermeseler de, cinsel istismar, çocuk için oldukça sarsıcı bir durumdur ve etkileri ekseriyet hayatında da ortaya çıkabilmektedir” diye konuştu.

Çocuklar neden cinsel istismarı sır olarak saklamak isterler?

Çocukların cinsel istismarın ne olduğunu bilmediğini vurgulayan Demir, “Kendilerine yapılan davranıştan hastalık duysalar da bunu anlamlandıramazlar. Yani bunun istismar olup olmadığına karar veremezler. Keza ne olduğunu anlasalar da, söylememeyi seçim edebilirler. Çünkü istismarı yapan kişiden korkarlar, tehdit edilmiş olabilirler. Ailelerinin bu durumda verecekleri tepkiden çekinebilirler. Başlarına gelen şeyden utanırlar ve kendilerini suçlu hissederler. Durum duyulursa rezil olacaklarını ve sevilmeyeceklerini düşünebilirler. Tüm bu nedenlerle, çocuklar cinsel istismarı gizlemeye çalışırlar. Bu da psikolojik destek almalarını ve korunmalarını engeller. böylece anne ve babalar, çocuklarında cinsel istismardan şüphelendikleri bir koşul olduğunda, mutlaka bir uzmana başvurmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bilirkişi Psikolog Merve Demir, çocuğu cinsel istismardan gözetmek için ailelere şu önerilerde bulundu:

“* Çocuğa karşın cinsel istismar, her kültürde, inançta ve sosyokültürel düzeyde ortaya çıkabilir. Bu sebeple, anne baba olarak her etraf ve koşulda itinalı olun.

* Çocuğunuza özel bölgeler ve mahremiyetle ilgili bilgi verin. Ona bedeninin sınırları olduğunu anlatın. Özel bölgelerin adlarını içten şekilde öğretin. Fena dokunuşlardan ve böyle can sıkıcı bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğinden bahsedin. Bir birey ona istemediği şekilde dokunduğunda veya kendisinden dokunması istendiğinde reddetmesi gerektiğini öğretin.

* Çocuğunuzun başka kişilerle iletişimini takip edin. Yabancı bir birey ile irtibat kurarken titiz olmayı öğretin.

* Çocuğunuzun herhangi bir problem, tehdit, istismar gibi bir durumla karşılaştığında, bunu size anlatabilmesi için sizden korkmaması gerekir. Bu sebeple çocuğunuzla olumlu irtibat kurun. Her koşulda ona inanacağınızın ve takviye olacağınızın garantisini verin.

* Anne baba olarak çocuğunuzun beden sınırlarına saygı gösterin. Çocuğunuzun izni olmadan ona dokunmayın. Komşu, akraba gibi kişilerin de çocuğunuzun itiraz etmesine rağmen onu öpmesine, sarılmasına izin vermeyin. Çünkü cinsel amaçla olmasa da bu dokunuşlar, çocuğunuzun diğer dokunuşlara aleyhinde kendisini savunma ihtimalini de azaltmış olur.

* Eğer çocuğunuz size cinsel istismarla ilgili bir şeyler anlatmaya başlarsa, olası olduğunca yönlendirmeden sonuna kadar dinleyin. Çünkü sorular çocuğun kafasını karıştırabilir.

* Cinsel istismar durumu ortaya çıktıysa, mutlaka bir uzmanın denetiminde hukuki süreci başlatın. Gerekli yasal ve koruyucu sürecin başlaması, çocuğun yaşadığı hissi karışıklığı azaltacaktır. Ayrıca, ama cinsel istismarın bildirilmesi ile çocuk gelecekte olabilecek istismarlara karşısında korunmuş olacaktır.

* Çocuğun anlattıklarına inanın. Çocuklar cinsel bilgiye sahip değildirler. Böyle bir konuda yalan söyleme ihtimalleri çok düşüktür.

* Sakin kalmaya çalışın. Çocuğa coşmuş ve suçlayıcı bir şekilde yaklaşmak, yaşadığı sorunları daha da arttıracaktır. Bu süreçte aileleri göre desteklenen çocuklar, durumla daha iyi baş ederler.

* Çocuğa başına gelen durumun, onun suçu olmadığını anlatın.

* Çocuğu adli süreçle ilgili bilgilendirin. Ona basitçe neler olacağını anlatın. Neler olacağını bildiğinde, korkusu azalacaktır.

* Çocuğunuza, onu tekrar tekrar sevmeye devam edeceğinizi hatırlatın.

* Çocuğu istismara maruz kalmış olan anne babalar, çoğunlukla içinde yaşadıkları topluma karşısında hüsran ve öfke hissederler. Kendi anne-babalıklarını sorgularlar. Durumun kendi ihmalleri sonucunda olduğunu düşünüp, kendilerini suçlayabilirler. Çocuklarına aleyhinde da hiddet duyabilirler. Rezil olduklarını düşünebilirler. bu nedenle eğer böyle bir şart içerisindeyseniz siz de bir uzmandan destek alın.”