Çocuğunu reddeden 70’lik işadamına DNA’lı cevap

DNA testi ile çocuğun yüzde 99.9, S.K.H.’ye ait olduğu ortaya çıkarken genç bayan kadar açılan babalık davası kazanıldı. S.K.H. çocuğun doğum masrafları için Süheyla H.’ye 4 bin 700 lira para ödemeye hükümlü edilirken çocuk için aylık 400 lira nafaka ödemeye başladı. Genç kadının avukatı Varol Turbay aracılığıyla S.K.H. hakkında babalığı benimsemediği için manevi tazminat davası açacak.

Türkmenistan uyruklu 31 yaşındaki Süheyla H., 2013 yılında ülkesinden ayrılıp amaçlamak için Ankara’ya geldi. Yaptığı meslek başvuruları sonucu genç kadın Çankaya ilçesi Kızılay semtinde eczanesi ve restoranı yer alan 10 yıl önce ölen eşinin ardındaki tek başına yaşamış 70 yaşındaki S.K.H.’nin evinde, ev işlerinde çalışmaya başladı. Türkmenistan uyruklu bayan, belirtilen süreli iş sözleşmesi imzalayıp bu doğrultuda Egzersiz ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan egzersiz ve ikamet izni aldı. Hayatını kaybeden eşinden 2 çocuğu olan eczaneci ve işadamı S.K.H., iddiaya göre evinde çalışan Türkmenistanlı Süheyla H. ile cinsel beraberlik koymak için bir kaç kere yeltenmiş, kadının karşı çıkması ile evlenme vaadiyle beraberlik yaşamaya başladı. Süheyla H., evinde çalıştığı S.K.H.’nın Kızılay’da bulanan eczanesinde ve restoranın da çalışmaya başladı.

Kürtajlar ve kötü davranışlar nedeniyle intihara kalkıştı

Süheyla H. ile eczaneci ve işadamı S.K.H. arasında sözde takriben 2 buçuk yıl beraberlik yaşanırken bu beraberlik sonucu genç bayan 2 defa gebe kaldı. S.K.H.’nın baskıları ile genç kadın 2 kez kürtaj olarak bebeği aldırdığı ileri sürüldü. Süheyla H. güya kürtajlar ve S.K.H.’dan gördüğü kötü davranışlar sebebiyle Gölbaşı’nda yaşadıkları evde, 26 Eylül 2014 tarihinde, bileklerini keserek intihara kalkıştı. Kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde çare altına alınan Süheyla H., sağlığına tekrar kavuştu.

Çocuğu kendisinden olmadığını söyledi

Yaşanan olaydan sonradan iddiaya göre her yerde Süheyla H.’yi evlenme vaadiyle ve gönlünü gerçekleştirmek için Dubai’ye tatile götürerek kandıran S.K.H., birlikteliklerini sürdürüp Süheyla H. üçüncü kere hamile kaldı. Bu sefer kürtaj olmayan genç bayan, S.K.H.’ya çocuğu üstüne alması gerektiğini söyledi. sözde S.K.H., Süheyla H.’ye konut ve araba alacağını söyleyip çocuğu üzerine yapmaması konusunda anlaşmak istedi. Türkmenistan uyruklu kadın, çocuğu kendi üzerine yazdırması gerektiğini bildirmesi üstüne S.K.H., güya Süheyla H.’yi zorla yıllık izne ayırtıp çocuğu Türkmenistan’da doğurması için genç kadını Türkmenistan’a yolladı. Süheyla H., gittiği Türkmenistan’da 11 Kasım 2015’te bir erkek çocuğu doğururken S.K.H.’nın koyması istediği Ediz ismini koydu. 2 ay sonra bitmiş Ankara’ya dönen Süheyla H., S.K.H.’ye çocuğu üzerine almasını söyledi. iddiaya göre çocuğun kendisinden olmadığını gösteren eczaneci ve işadamı S.K.H., çocuğu red etti.

Duruşma çocuğa nafaka bağladı

Bunun üstüne avukatı ile Ankara Adli Tıp Kurumu’nda DNA testi yaptıran Süheyla H., çocuğun S.K.H.’den olduğunu kanıtlayan yüzde 99.9 eşleşen raporu aldı. Oysa S.K.H yeniden çocuğu kendi üzerine yapmayıp çocuğu red etti. Süheyla H. avukatı yoluyla ile S.K.H.’ya babalık davası açtı. Ankara 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile anne Süheyla H. davayı kazanırken duruşma S.K.H.’ye araştırmacı raporu ile çocuğun doğmasından itibaren babalık masrafı olarak genç kadına 4 bin 700 lira para verirken çocuğa aylık 400 lira nafaka bağladı. öte yandan S.K.H.’nın 10 sene önce ölüm eden karısının isminin de Süheyla olduğu öğrenildi.

Iş mahkemesinde dava açıldı

Hem Süheyla H.’nin avukatı Varol Turbay, Süheyla H.’yi keza evinde, keza eczanesinde ayrıca de restoranında çalıştırıp sigortasını ve tazminat parasını ödemediği için Ankara Meslek Mahkemesi’nde dava açarken dava hala görülmeye devam ediyor.

Manevi tazminat davası açılacak

Süheyla H.’nin avukatı Varol Turbay, eczaneci ve işadamı S.K.H.’ye babalığı benimsemediği için manevi tazminat davası açacak. Avukat Varol Turbay, “Babalık davalarında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal hükmü ile zaman aşımı ortadan kalktı. Hem babalığın benimsenmemesi sebebiyle, manevi tazminat davaları açılabiliyor. Yeniden altışar haftalık doğum giderleri isteniyor, bu nedeniyle biyoloji ile ilgili babaların DNA testinden kaçmadan davayı sonlandırması, hukukumuzun adına yardımcı olacaktır” dedi.

Atakan Keyifli