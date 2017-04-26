Çocuk işçiler hakkında bin 291 haber yapıldı

Medya takip kuruluşu Ajans Press, Türkiye Istatistik Bilimi Kurumu’ndan (TÜİK) derlediği veriler doğrultusunda 15-17 yaş aralığında çalışan çocuk emekçi sayılarını açıkladı. Buna tarafından, çocuk işçilerin yüzde 78’i tescil dışı çalışıyor. 15-17 yaş aralığında kayıt altına alınan çocuk işçilerin sayısı 2012 yılından itibaren uyumlu olarak artmaya devam etti. 2012 yılında 601 bin olan çocuk işçi sayısı, 2016 yılı içerisinde çalışan çocuk işçilerin sayısı 708 bin oldu. Bu çocukların takriben 150 bini sigortalı olarak çalıştırıldı. Yani çalışan her 10 çocuktan 8’i tescil dışı oldu. öte yandan yapılan medya araştırmasında geçtiğimiz yılbaşından beri meslek kazalarıyla ilgili basına 8 bin 45 haber yansırken, çocuk işçiler hakkında bin 291 haberin çıktığı saptandı. Türkiye’de eğitim-öğretim hayatında olması gereken yaklaşık 2 milyon çocuk, meslek hayatında yer alıyor. Geçtiğimiz sene çalışma hayatında 56 çocuk yaşamını yitirdi.

Türkiye’de 2 milyon 969 bin 696 Suriyeli çocuk var

Suriye’de sürekli iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan göçmen çocukların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. 30 Mart 2017 tarihinde yayınlanan resmi rakamlara göre Türkiye’de geçici koruma aşağıda 2 milyon 969 bin 696 Suriyeli çocuk bulunuyor. Bu çocukların yarısından pozitif ise eğitim olanaklarından yararlanamadığı için tescil dışı sektörlerde çalışmakta. Ajans Press Group bünyesinde sosyal medya hizmeti vere ITS Medya çocuk işçilerle ilgili sosyal medyanın araştırması yaptı. Yapılan araştırmada yılbaşından beri çocuk işçilerle ilgili 6 bin 186 haberin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi.