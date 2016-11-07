ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da üniversite öğrencileri ve vatandaşlar tarafından çocuk istismarı protesto edildi.

Çankırı Belediyesi Üniversiteli Kız Öğrenciler Koordinasyon Merkezi üyeleri tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında ellerinde “Çocuk istismarına hayır”, “Ben kirlenirsem dünya kirlenir”, “Gökkuşağının 7 rengiydim siyah dolandı belime”, “Bana yapılanı görmezden gelme”, “Kirlenmek güzeldir ama sadece oyun oynarken”, “Beyaz tokalı bir kızdım ışıklar kapandı üzerime”, “Minik bedenimin sesi ol” yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, Kucaklama Taşı mevkisinde toplandı. Çocuk istismarını protesto eden grup, sloganlar atarak Belediye Meydanı’na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Merve Selçuk, çocuk istismarının her geçen gün arttığını söyledi.

Çocuk istismarıyla ilgili konuşmanın ağır geldiğini söyleyen Selçuk, “Üzülerek söyleyebilirim ki şu an çocuk istismarı ile ilgili düşünmek, yazı yazmak, konuşmak, konuya dikkati çekmeye çalışmak bile ağır geliyor hepimize. Bugünün ve geleceğin anneleri olarak çocuk istismarına sessiz kalmayacağımızı buradan beyan ediyoruz.” dedi.

Hayalleri çalınan çocuklar için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Selçuk, “Demokratik toplumun temelini oluşturan yaşam hakkının hepimiz için eşit ve adil bir şekilde işlemesi adına kalıcı düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Çocuk istismarı ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz kalması daha fazla mağdurlar yaratmakta ve beklenmeyen sonuçlarda hassasiyet ve vicdan eksikliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Çocuklarımıza öğretmeye çalıştığımız bedenin dokunulmazlığı ilkesinin hukuk alanında da acilen hak ettiği yeri bularak doğru uygulanması gerekmektedir.” diye konuştu.

Selçuk, çocuk istismarıyla ilgili gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, “Toplum olarak şiddetin karşısında ortak ve net bir tavır sergilemeliyiz. Bu ülkenin annelerini, çocuklarının başına her an kötü bir şey gelebilir, başkası zarar verebilir kaygısı içerisinde yaşatamayız. Bu şehrin, bu ülkenin ve hatta bu dünyanın tüm çocuklarının sadece güler yüze ve sevgiye ihtiyacı var. Onların kirlenecekleri tek yer ancak oyun alanları olabilir.” ifadelerini kullandı.

Çocuk istismarının, insanların sesinin en çok çıkması gereken konuların başında geldiğini dile getiren Selçuk, geleceğin emaneti çocukların fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesine Çankırı’da yaşayan kadınlar ve anneler olarak “dur” demek için toplandıklarını söyledi.

Çocukların yalan söylemeyeceğini belirten Selçuk, “Onlara kulak verin, dinleyin, gözlerinin içine bakın. Çocuklarımız için bu toplumun vicdanı olmak zorundayız. Hayata bırakabileceğimiz en büyük değer çocuklarımızdır. Onları istismar edenin, durumu aklayanın ve görmezden gelenin bu dünyada yeri yoktur.” dedi.

Basın açıklamasına Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç de katıldı.