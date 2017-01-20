Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) – Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında yapıldı.

Sevgi Evleri Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, Yurtnaç’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, kaymakamlar ve daire müdürleri katıldı.

Yurtnaç, burada, toplumu oluşturan en küçük bireyin aile olduğunu ve bu anlamda toplumun geleceği açısından dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun da çocuklar olduğunu söyledi.

Devletin en önemli görevlerinden birinin olaylar ortaya çıkmadan önce önlenmesini sağlamak olduğunu belirten Yurtnaç, şunları kaydetti:

“Bu anlamda özellikle önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Devletin en önemli görevlerinden biri suç işlenmeden engel olmak, suçun oluşmasını önlemektir. Aileyi eğiteceğiz ki sağlıklı bir toplum ortaya çıkarabilelim. Bunun için de siz kaymakamlarımızın çalışma bölgelerinde daha hassas davranmasını bekliyorum. Çocuğu suça iten unsurları ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Devletin görevinin yüzde 60’ını suçu oluşmadan önlemek oluşturuyor. Diğer yüzde 40’lık bölüm ise suçluyu yakalamaktır. Ancak her problemin ilacı da devlet değildir. Hizmetlerimize halkı da ortak edersek devlet olarak daha da büyürüz.”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Yurtnaç ve koordinasyon üyelerine bilgi verdi.