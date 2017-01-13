Çocuk Meclisi Kamu Başdenetçisi Malkoç ile buluştu

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ziyaret ederek, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KDK’da gerçekleştirilen ziyarette, çocuk meclisinden 16 çocuk Kamu Başdenetçisi Malkoç ve Çocuk ve Kadından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ile bir araya geldi.

Çocuklara KDK’nın işleyişine yönelik bilgi veren ve sorularını yanıtlayan Malkoç, dünyada yaşanan göç ve benzeri olaylarda en büyük zorlukları yaşayanların kadın ve çocuklar olduğuna işaret ederek, çocukların toplumun geleceği olduğunu belirtti.

– “Basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz”

Bir çocuğun “KDK olarak uyardığınız kurum ve kuruluşlar aynı hatayı tekrar yaparsa ne olur?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Malkoç, Türkiye’de 3 milyon kamu görevlisinin 80 milyon nüfus ve Türkiye’ye sığınan farklı dil ve kültürlerden milyonlarca sığınmacıya hizmet ettiğini vurguladı. Bu hizmetler sırasında görevlilerin eksiklikleri, hataları olabileceğini ifade eden Malkoç, “Biz uyardığımızda bu uyarılara rağmen aynı hata tekrar edilirse, basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Malkoç, ikinci olarak da KDK’nın kararlarına uymayanların TBMM’deki Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonuna çağrıldığını aktardı.

– “Dünyanın 100 ülkesinden ombudsmanları çağırdık”

KDK’nın kamuoyunda tanıtımına yönelik ne gibi çalışmalar yürüttüğü sorusu üzerine de Malkoç, 4 yıl önce kurulan KDK’nın toplumda yeterince tanınmadığını ve bu konuda 10 bin kişi üzerinde Türkiye genelinde yaptıkları kamuoyu araştırmasında da bu sonucu gördüklerini kaydetti.

Malkoç, bu kapsamda KDK’nın tanıtımına ağırlık verecek çalışmalara hız verdiklerini de söyledi.

Bu yılki çalışmalara da değinen Malkoç, “Dünyanın 100 ülkesinden ombudsmanları çağırdık. 2 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla düzenlenecek. Teması göç ve mülteciler olacak. Bunun ardından da sempozyumunu yapacağız.” dedi.

Malkoç, aynı zamanda 81 ilde valiliklerde tanıtım çalışmaları yapılacağını aktardı.

– “Annemi döven babamı şikayet ettim, gizlilik hakkım nasıl korunacak?”

Malkoç, bir çocuğun, “Şikayetlerimizi ilettiğimizde şikayetimizin gizliliği nasıl korunuyor? Örneğin, öğretmenimi veya annemi döven babamı şikayet ettim. Benim gizlilik hakkım nasıl korunuyor?” sorusu üzerine, her şeyden önce çocukların iyi eğitim almalarının, kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Çocukların kendilerini geliştirdiğinde güçlü de olacaklarına dikkati çeken Malkoç, “Güçlü olduğunuzda bir haksızlık gördüğünüzde, kendinizi, isminizi saklayarak mücadele etme gereği hissetmezsiniz. Haksızlık alenidir, açıktır. Buna karşı mücadele de açık olmalıdır. Fakat illa ‘Benim ismim bilinmesin’ diyorsanız, onun da uygulamasını biz yapıyoruz. Şikayet eden dilekçesinde bunu diyorsa, ona da riayet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çocuk ve Kadından Sorumlu Kamu Denetçisi Tunçak da çocuk meclisi üyesi çocuklara, çocuk hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumuna yönelik bilgi verdi ve sorularını yanıtladı.

Ziyaretin sonunda Malkoç, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.