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22 Aralık 2016 Perşembe

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Çocuk parkındaki oyuncaklar yandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:05

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da, bir çocuk parkında bulunan oyuncaklar kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Hassas Mahallesi 2839 Sokak’ta, bulunan çocuk parkındaki oyuncakların yandığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek oyuncakları söndürdü.

Yangında, parktaki oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis oyuncakları ateşe verenlerin bulunması için çalışma başlattı.

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