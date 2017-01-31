Çocuk Üniversitesinde “Matematik Etkinlikleri”

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından kurulan Çocuk Üniversitesinde çocuklar, eğitim görüyor.

Çocuklar, AÜ Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki Merkezler ve Birimler Binası 108 numaralı derslikte “Matematik etkinlikleri” eğitimine başladı.

3 Şubat Cuma gününe kadar sürecek etkinlikte ilkokul 1. ve 2. sınıf düzeyindeki öğrencilere AÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Bahadır Yanık tarafından sayı kavramı anlatılacak.

Doç. Dr. Sayı, yaptığı açıklamada, ilkokul düzeyindeki öğrenciler için temel kavramlardan birinin sayı olduğunu belirterek, sayı kavramı gelişmemiş öğrencilerin ortaokul ve lise düzeyinde matematik alanında beklenen başarıyı gösteremediğini kaydetti.

Sayının önemine dikkati çeken Doç. Dr. Yanık, şöyle konuştu:

“İlkokullarda sayı kavramına yeteri kadar önem verilmiyor. Öğrencilerin ezbere bazı sayıları saymaları, sayı kavramını öğrendikleri şeklinde yorumlanıyor. Sayı kavramı, aslında bu kadar basit bir kavram değil. Bunun için bire bir somut materyallerle iletişime geçilmesi gerekiyor. Programda, sayının ne demek olduğu, günlük hayatımızda nerelerde kullanıldığını aktarmak ve bu sayılarla oyun oynamasını sağlamak, temel amacımız.”

Çocuk Üniversitesi kapsamında Doç. Güldane Araz Ay tarafından yürütülen “Sanat ve Yaratıcılık Okulu” kapsamında öğrenciler, 3 Şubat’a kadar sanatla buluşacak.