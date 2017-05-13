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Çocuklar için Cebelitarık Boğazı’nda kulaç atacaklar

İki yıl önce 4forBlue isimli bir yüzme takımı kuran Sinem Tüzer, Seda Kansuk, Sadiye Kuş ve Günışığı Ceren Cansızoğlu Stevens, Manş Denizi’ni 17 saat 52 dakikada yüzerek geçmiş ve dikkatleri üzerlerine çekmişti.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 07:55

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İki yıl önce 4forBlue isimli bir yüzme takımı kuran Sinem Tüzer, Seda Kansuk, Sadiye Kuş ve Günışığı Ceren Cansızoğlu Stevens, Manş Denizi’ni 17 saat 52 dakikada yüzerek geçmiş ve dikkatleri üzerlerine çekmişti. Bu maceraya bambaşka bir amaç katmak isteyen 4forBlue isimli yüzme takımı İspanya’ya gitti. Ekip, Anneler Günü’nde korunmaya fakir çocuklar için Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçecek.

Cebelitarık Boğazı’nı geçerken yaklaşık 20 bin kulaç atacak olan ve her üyesi anne olan 4forBlue takımı, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışların 100 bin TL’ye ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti. Takım, destekçilerin her bir kulaç için verecekleri 5 TL’lik bağışların Koruncuk Vakfının Urla Koruncuk Mahallesi’nde yapımı aralıksız 10 çocuğa sıcak bir yuva sağlayacak merkez için aktarılacağını dile getirdi. Aile Evi’ne destek olmak üzere yola meydana çıkan dört bayan bütün duyarlı vatandaşları projeye karşılıklı olmaya çağırırken, www.koruncuk.org sitesinden bağış sayfasına girerek bağış yapacak vatandaşların açıklama kısmına “kulaç” rumuzu yazmaları gerektiği belirtildi.

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