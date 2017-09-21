Çocuklar Neden Harika Kanatları Seviyor?

Özellikle erkek çocuklarımızın robotlara olan ilgisini biliyoruz. Fakat çocuklarımızın ellerinden düşürmedikleri bu robot oyuncaklarının onları şiddete yönlendirmemesini istiyoruz. Burada da devreye Harika Kanatlar giriyor. Şimdi hep birlikte ‘Neden Harika Kanatlar?’ sorusunun cevaplarını göreceğiz.

Dostluk kazanacak

Sevimli kahramanlarımız için en önemli olan nokta dostluk ve zorlukların üstesinden birlikte gelme. Savaşmanın değil birlik olmanın üzerinde duran karakterlerimiz yardıma ihtiyaç duydukları anda birbirlerine gitmekten çekinmiyorlar. Bu önemli noktayı gözden kaçırmayan çocuklarımız onların her macerasını yakından takip ediyor.

Gezenti Jett

Harika Kanatlar üyelerinin birer birer katılmasını sağlayan olay Jett’in kargolarını sürekli farklı ülkelere götürüyor olmasıydı. Jett yanlış yerlere gittikçe Harika Kanatlar bir yeni üye daha kazandı. Jett’in gezme tutkusu bize daha yepyeni birbirinden sevimli karakterler getirsin.

Birlikten kuvvet doğuyor

Hata yapıldığında ya da yardıma ihtiyaç duyulacak bir durumda tüm karakterlerimiz hazır halde bekliyor. Birlikte üzerinden kalktıkları işlerde de hep başarılı oluyorlar.

Her görev bir macera

Karakterlerimiz her yolculuklarında birbirinden renkli olaylara tanık oluyorlar. Gittikleri ve gerçekleştirdikleri her görevde mutlaka yeni bir şeyler öğrenerek dönüyorlar. Kimi zaman gizemli, çoğu zaman da hareketli, heyecanlı, öğretici ve birbirinden farklı deneyimler sayesinde çocuklarımız Harika Kanatlar diyor.

Dünyayı tanıtıyor

Karakterlerimiz sürekli farklı ülkelere ve değişik mekânları keşfettikleri için çocuklarımızda gittikleri bu yerler hakkında bilgiler ediniyor. Aynı zamanda, merak duygularını geliştiren olaylar ile karşılaştıklarında da kimi zaman siz büyüklerinin yardımıyla kimi zaman da kendi çabalarıyla yeni bilgiler öğrenerek Dünya’mızı tanıyorlar.

Güç yarışı yok

Karakterlerimizin hiçbir mücadelesinde güç yarışı içinde olmadığını görüyoruz. Onlar birlikte hareket etmelerinin, bilgilerinin, deneyimlerinin ve iyi kalpliliklerinin sonucu alıyorlar. Bizim de hayatımızda karşılaşacağımız zorluklara tanık olan karakterlerimiz çocuklarımıza iyi birer örnek oluyorlar.

Harika Kanatlar karakterlerinin çocuklarımız için bu 6 sebepten çok daha fazlası olduğu biliyoruz. Onları şiddete yönlendirecek, kendi benliklerinden uzaklaştıracak ve onları sadece oyalayacak oyuncakların yanında Harika Kanatlar çocuklarımıza çok daha fazla deneyim yaşatacak. Birbirinden güzel Harika Kanatlar Oyuncakları için karakterdukkani.com’u ziyaret etmeyi unutmayın.