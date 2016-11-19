Çocuklar Şirinler ile güldü

Arkadaşlığı, paylaşımın önemini, doğa sevgisini, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi aşılayan oyunla çocuklar güzel bir gün geçirdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Şirinler’ adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye devam ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Halkı Tiyatrosu’nun çocuklar için özel hazırladığı oyun bu defa Sarıgöl, Alaşehir ve Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören çocuklar için sahnelendi. Arkadaşlığı, paylaşımın önemini, doğa sevgisini, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi aşılayan oyunu çocuklar merakla izledi. Aileleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Halkı Tiyatrosuna gelen küçük öğrenciler, bol müzikli ve gösteri doymuş oyunla hoş bir gün geçirdiler.