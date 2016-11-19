Ana Sayfa   >   Genel   >   Çocuklar Şirinler ile güldü

Çocuklar Şirinler ile güldü

Arkadaşlığı, paylaşımın önemini, doğa sevgisini, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi aşılayan oyunla çocuklar güzel bir gün geçirdiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Şirinler’ adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye devam ediliyor.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 16:21
cocuklar-sirinler-ile-guldu

Benzer Konular

ereglide-cocuklar-tarihe-yolculuk-etti
Ereğlide çocuklar tarihe yolculuk etti
Yozgat'ta kamyonet kasasına bağlı köpeği çocuklar kurtardı
Yozgat'ta kamyonet kasasına bağlı köpeği çocuklar kurtardı
DSOden-antidepresan-uyarisi-a51aac0f3ca6bb3f8543c43a5540bb59
DSÖ’den antidepresan uyarısı

Arkadaşlığı, paylaşımın önemini, doğa sevgisini, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi aşılayan oyunla çocuklar güzel bir gün geçirdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Şirinler’ adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye devam ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Halkı Tiyatrosu’nun çocuklar için özel hazırladığı oyun bu defa Sarıgöl, Alaşehir ve Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören çocuklar için sahnelendi. Arkadaşlığı, paylaşımın önemini, doğa sevgisini, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi aşılayan oyunu çocuklar merakla izledi. Aileleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Halkı Tiyatrosuna gelen küçük öğrenciler, bol müzikli ve gösteri doymuş oyunla hoş bir gün geçirdiler. 

arkadaşliği aşilayan ayirt çocuklar şirinler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet