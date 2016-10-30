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Çocuklar, Türk bayrağı hazırlamak için yarıştı

Elazığ Belediyesi ve Özel bir Anaokulu’nun işbirliği ile 6-7 ve 8 yaşındaki çocuklar için ahşap, cam ve plastik malzemeler üstüne, kesme, yapıştırma, boyama ve ışıklandırma yöntemlerini kullanarak, bambaşka ebatlarda Türk Bayrağı hazırlama yarışması düzenlendi. Bir alı.

30 Ekim 2016 Pazar, 14:17
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Elazığ Belediyesi ve Özel bir Anaokulu’nun işbirliği ile 6-7 ve 8 yaşındaki çocuklar için ahşap, cam ve plastik malzemeler üstüne, kesme, yapıştırma, boyama ve ışıklandırma yöntemlerini kullanarak, bambaşka ebatlarda Türk Bayrağı hazırlama yarışması düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde yapılan yarışmada çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiirler okuduktan sonradan kendi elleriyle sancak hazırladı. Çocukların kendi elleriyle hazırladığı bayraklar belirlenen jüri göre oylamaya alt tutuldu. Dereceye giren çocuklar bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 

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