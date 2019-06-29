Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak
ANKARA (AA) – Ankara'da İl Spor Merkezleri'nin (Yaz Spor Okulları) açılış töreni gerçekleştirildi.
Spor Genel Müdürlüğünün 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun yanı sıra sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Türkoğlu, gençlerin sporun birçok dalını görüp, öğrendikleri dolu dolu bir sezon dileğinde bulundu.
Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Bu yıl kurslarımız 25 ilçede, 37 branşta, 10 binlerce öğrenciyle iki ay sürecek. Yapacağımız sportif etkinliklerin başarılı, sağlıklı, kazasız gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Ayrıca, sporun altyapısına değerli sporcular yetiştireceğimizi de umut ediyoruz.''
Yaklaşık 30 bin gencin katılmasının beklendiği etkinliklerde kayıtlar 20 Temmuz'a kadar devam edecek.
İl Spor Merkezleri'nde 5-18 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen ücretsiz kurslar, 1 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona erecek.
-
Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak
-
Hıdırlık Tepesi rekreasyon alanı çalışmasında sona doğru
-
Hafik Tepe Mahallesi'nde arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı
-
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
-
Yaz spor okulları açıldı
-
Pir Sultan Abdal 30. Kültür Etkinlikleri
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]