Çocuklarda ayak bozukluğuna dikkat

Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya, çocuklarda doğumdan itibaren saptanan ve çocuğun gelişimiyle ortaya çıkan hastalıklar elde etmek üzere iki nesil bacak hastalığı olduğunu belirterek, gerekli müdahalenin vaktinde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocuklarda doğum derhal saptanan etap bozukluğunun genelde çarpık ayak denilen ayakta içeriye doğru eğiklik şeklinde olabildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya, bu durumun anne rahmindeki çocuğun doğum sırasında ayağının düzgün bir şekilde gelmemesiyle ilgili olduğunu kaydetti. Çocuklarda kalça çıkıklığı ve kalça gelişimi geriliği hastalığının da allah vergisi ortaya çıkabildiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Kütahya, “Doğumdan olanlarla, gelişimine tabi olanları birbirinden ayrım yapmak gerekiyor. Aileler bize çocuğun içe bastığını, dışa bastığını ya da tabanda çöküklük şikayetleriyle gelirken bunların muayenesini yaparak birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor” dedi.

“Çocuklarda iki şekilde düz taban rahatsızlığı görülüyor”

Çocuklarda ara sıra de düz taban rahatsızlığının görüldüğünü dile getiren Yrd. Doç. Dr. Kütahya, bu hastalığın da iki şekilde görüldüğünü belirterek, “Düz taban hastalığında ailesel geçiş durumu mevcut. Başlıca çocuğun anne-babası, ikinci ve üçüncü derece akrabalarında böyle problemlerin olduğunu ebeveynler bize anlatıyor. Düz taban hastalığı iki nesil ortaya çıkabiliyor. Bunlardan ilki yumuşak düz taban denilen bağlardan kaynaklı koşul. Yumuşak düz taban yüzde 90 oranında görülen bir şart. Çocuğun üzerine tartı vermediği, bacak kavisinin sıradan şekilde görüldüğü lakin üstüne siklet verdiği ayak kavisinin düzleştiği ve tabanın ayrıntılarıyla yere yayıldığı bir hastalık durumu. İkincisi ise sert düz tabanlık denilen şart. Çocuk ayrıntılarıyla keza üzerine basmadığında keza de bastığı durumlarda düz şekilde görülüyor. Bu da yaklaşık yüzde 10 sıklıkta görülür. Yumuşak düz tabanlıkta başlıca ameliyat ihtiyacı olmuyor. Çoğunlukla çocuğun gelişimini takip ediyoruz. Gelişim içinde ara sıra düzelmeler görülebiliyor, bazen hastalıkta ilerlemeler ortaya çıkabiliyor. Bu yakın takip etmemiz gereken bir koşul. Sert düz tabanlıkta ise bazen cerrahi bir durum ameliyat ihtiyaçları olabiliyor” diye konuştu.

“Üçgenin Taban Olmayan Kenarı başparmağında içeri doğru dönüklük hali de görülebiliyor”

Çocuklarda keza, üçgenin taban olmayan kenarı başparmağında içeri dürüst dönüklük halinin de görülebildiğini kaydeden Kütahya, “Bilhassa kalçada fincan kemiği ile ayak kemiğinin bir tedarik öne açılıp oturması durumunda ayaklar dışarı içten bakabiliyor. Bu bizim istediğimiz bir durum. Birincil doğuş esnasında 40’lı derecelerdeyken gelişimle birlikte 10-15 derecelere düşebiliyor. Bu herhangi bir durumda yetişkinin ayaklarının tam karşıya değil, hafif dışa doğru bakması açısı fiilen… Çocuklarda içeri dürüst bakma durumu olabiliyor. Bu azıcık gelişimsel bir durum. Ara Sıra üçgenin taban olmayan kenarı kemiğinde, diz kapağının altındaki bilekte olan uzun kemiğin dönmesiyle alakalı içe dönüklük olabiliyor. Hem baş parmak tarak kemiğinin gelişimiyle ilgili gelişim problemi olabiliyor. Bu üçünü birbirinden farkı görmek gerekiyor çünkü tedavileri birbirinden iyice öbür. Çok önemli yürüme bozukluğu, adım atmada sorun varsa, koşarken fazla takılmaları, düşmeleri oluyorsa bacak kemiğinde bir ayarlama ile içe bakan ayağın dışa bakar ayla getirilmesi şeklinde bir ayar işlemi yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.