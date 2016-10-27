“Çocuklarım babasız büyümesin”

SİVAS (AA) – MERVE TOPUZ – Sivas’ta 8 yıl önce 14 yaşındayken kendisinin ve ailesinin rızası ile resmi nikah olmadan yapılan düğün ile hayatını birleştirdiği, 18 yaşına gelince de evlendiği eşi, “cinsel istismar” suçundan 2 yıldır cezaevinde bulunan Fadime Koç, 4 çocuğunun babasız büyümemesi için devlet büyüklerine çağrı yaptı. Koç, “Çocuklarımı babasız büyütmek istemiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan yardım istiyoruz, 4 çocuğumun mağdur olmasını istemiyorum.” dedi.

Şeyh Şamil Mahallesi’nde 4 çocuğu ile kayınpederinin evinde yaşayan 22 yaşındaki Fadime Koç, 14 yaşındayken rıza ile ailesinin de onayını alarak Rıdvan Koç ile resmi nikah olmadan yapılan düğün ile hayatını birleştirdi.

Mutlu bir yuva kuran çift, ilk çocuklarının doğumunun ardından açılan davayla sarsıldı. Küçük yaşta evlilik nedeniyle hakkında 2009 yılında açılan “Nitelikli cinsel istismar” davasının 2014 yılında sonuçlanmasıyla Rıdvan Koç, 8 yıl 20 hapis cezasına çarptırıldı.

Koç çifti, 6 yıllık beraberliklerinin ardından dördüncü çocuklarının mutluluğunu yaşayamadan ayrı düştü. Çiftin en küçük çocukları 16 aylık Elif ise babasını cezaevinde tanıdı.

Kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında 4 çocuğu ile 2 yıldır yaşam mücadelesi veren Fadime Koç, eşinden ayrı kaldığı sürede çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor. Yaşları 2 ile 8 arasında değişen 4 çocuğun tek isteği, ellerinden fotoğrafını düşürmedikleri babalarının eve dönmesi.

Fadime Koç, 14 yaşındayken ailesinin rızasıyla evlendiğini, o zamanlar bunun suç olduğunu bilmediklerini söyledi.

– “Eşim suçsuz yere yatıyor”

Mutlu bir aile hayatları olduğunu ve eşine açılan davanın sonuçlanmasıyla hayallerinin yıkıldığını anlatan Koç, “Eşim 2 yıldır kapalı cezaevinde. En küçük kızıma, babası cezaevine girdiğinde 8 aylık hamileydim. Kızım babasını cezaevinde tanıdı. Çocuklarım cezaevine gittiğinde babalarının boynuna sarılıyorlar. ‘Anne, babamız ne zaman gelecek, bizi ne zaman okula götürecek’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Koç, devletten aldıkları çocuk bakım parasıyla 4 çocuğuna bakmaya çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Devletimizden eşimi, çocuklarımın babasını geri vermelerini istiyorum. Eşim suçsuz yere yatıyor. Çocuklarımı babasız büyütmek istemiyorum. Dava dosyasına beni mağdur olarak yazmışlar, o zaman eşim yanımdaydı mağdur değildim, ben şu anda mağdurum. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan yardım istiyoruz. 4 çocuğumun mağdur olmasını istemiyorum.”

Koç’un 8 yaşındaki kızı Derya ise gözyaşı dökerek “Artık babam gelsin.” ifadesini kullandı.