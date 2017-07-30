KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Konya’da yaşları 2 ve 6 arasında değişen Suriyeli 4 kardeş, yakalandıkları metabolizma rahatsızlığı nedeniyle yürüme, konuşma ve duyma yeteneğini kaybetme gibi sağlık sorunları yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp 5 yıl önce Konya’ya yerleşen Suriyeli Emine (25) ve Hasan İyşe (28) çiftinin ilk çocukları Emani’de (6), bazı sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü hastanede metabolizma rahatsızlığı nedeniyle beyin fonksiyonu bozukluğu ortaya çıktı.

Genç çiftin daha sonra dünyaya gelen çocukları Riham (5), Ahmet (4) ve Muhammed’de (2) de aynı rahatsızlığın bulunduğu belirlendi.

Beyin fonksiyonu bozukluğu nedeniyle yürüyemeyen, konuşamayan ve duyamayan Emani ve Riham’ın durumuna üzülen, diğer çocuklarının da yürüyememesinden endişe eden aile, evlatlarının sağlık sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

Doktorların ve yakınlarının desteğiyle yaşadıkları zor günleri atlatmaya çalışan anne Emine ve baba Hasan İyşe, evlatlarının her şeyiyle yakından ilgileniyor.

Çocuklarıyla ilgilenebilmek için evden ayrılamayan inşaat işçisi baba, bir süredir işe gidemediği için aile zor günler yaşıyor.

Hasan İyşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye ilk gittiklerinde çocuklarının hastalığın ciddi ve tedavisinin zor olduğu söylendiğinde çok üzüldüklerini söyledi.

Eşinin büyük fedakarlıkla çocuklarının her türlü ihtiyacını karşıladığını anlatan İyşe, şöyle devam etti:

“Hastanede ve evde büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Eşim bakımlarından dolayı evde çok yoruluyor. Arka arkaya dünyaya gelen 4 çocuğumun da aynı hastalığa yakalanması Allah’ın bize bir imtihanıdır. Dünyada ne mal ne makam isterim. Allah’tan bir dileğim var o da çocuklarımın sağlığına kavuşmasıdır. Tek isteğim onların yürüyebilmesi, konuşup duyabilmesi. Çocuklarımın yürüyüp konuşması dünyaya bedel.”

– “Bir an bile başlarından ayrılamıyorum”

İyşe, evlatlarından ikisinin hastalığının ilerlemesinden dolayı yürüyemediğini, konuşamadığını ve duymadığını vurgulayarak, şöyle dedi:

“Diğer 2 çocuğum da duymuyor ve konuşamıyor. Ama doktorlar hastalığın ilerlemesiyle onların da yürüyemeyeceğini söyledi. Onlarla ilgilenmek için dışarı dahi çıkamıyorum. Bir an bile başlarından ayrılamıyorum. Yeni doğmuş bir bebeğin bakımı nasılsa çocuklarıma da öyle bakıyorum. Doktorlar çocuklarımın tedavisi için ellerinden geleni yaptı ama iyileşmesinin zor olacağını söylediler. Yaşları ilerledikçe bakımlarının daha zor olacağını belirtiyorlar. Sürekli hastaneye gitmek zorunda olduğumuz için işime de düzenli olarak gidemiyorum.”

– “Tedavileri genellikle zor ya da mümkün değil”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, metabolik hastalıklarda beynin genellikle fonksiyonlarının neredeyse tümünü yerine getiremediğini ifade etti.

Odabaş, şunları kaydetti:

“Metabolik hastalıkların tedavileri genellikle zor ya da mümkün değil. Bu tür hastalara özel beslenme, özel mamalar ve enzim tedavileri uygulanır. Bu çocukların rehabilite edilmesi, beyin fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olabilir. Buna da ne kadar erken başlanırsa fayda görme oranı o kadar iyi olur.”