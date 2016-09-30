“Çocuklarımıza paylaşmayı öğretmeliyiz”

KONYA (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, 2015-2016 eğitim öğretim yılında “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” projesi kapsamında, Türkiye genelinde 8 bin 848 okulda 1 milyon öğrencinin yaptıkları yardımlarla, 24 bin 094 yetim çocuğun bakımını üstlendiğini bildirdi.

İHH Vakfı Konya Şubesi binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Uysal, “Ülke genelinde 1 milyon öğrencimizin katıldığı bu proje 5 yıldır büyüyerek devam ediyor. Konya’daki okulların yüzde 38’ine tekabül eden 890 okul da Konya’da bu projeye destek vermektedir.” ifadelerini kullandı.

Dünya’da 200 milyon kayıtlı yetim olduğuna ve her gün 10 bine yakın olmak üzere yılda 3,5 milyon çocuğun yetim kaldığına dikkati çeken Uysal, İHH’nın 55 ülkede 90 bine yakın yetim çocuğu sürekli, 800.000’den fazla yetim çocuğa da dönemsel olarak destek verdiğini aktardı.

Farklı kurumların projeye destek vermesinin önemine değinen Uysal, “Çocuklarımıza, paylaşmayı, kardeşliği ve acı çeken insana el uzatmayı öğretmeliyiz. Bu amaçla başlattığımız projede bize destek veren Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’e teşekkür ediyorum. STK ve devlet işbirliği ile toplumdaki yardımlaşma bilincini daha da artıracağımıza inanıyorum.” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise öğrencilerin, yardımlaşmayı ve hayırseverliği okuldaki derslerinde öğrendiklerini bu proje sayesinde de öğrendiklerini uygulama imkanı bulduklarını söyledi.

Özellikle İslam ülkelerinde sistematik olarak yetim bırakılan çocukların yeniden hayata tutunmaları için bu projenin önemli olduğunu vurgulayan Gürsoy, “Çocuklarımız, velilerinden aldıkları az miktarda harçlıklardan yaptıkları bu yardımlar önemli bir anlam taşımaktadır. İnsanlar küçük yaşlarda vermeye alışırlarsa büyüyünce veya zengin olunca daha çok vereceklerdir.” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim ve hadislere bakıldığında yetime yardımcı olmanın ayrı bir yerinin ve öneminin olduğunu söyleyen Konya İl Müftülüğü Umre Hac Organizasyonu Şube Müdürü Hamza Özkan, “Yetim çocuğa öncelikle yakın akrabaları bakmakla sorumludur. Eğer onların gücü yetmiyorsa sorumluluk, topluma kalmış olur. Bu proje sayesinde toplumumuz, yetime bakma görevini yerine getirme fırsatı buluyor.” şeklinde konuştu.