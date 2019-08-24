Çocukların futbolculuk hayallerini gerçekleştiriyorlar
ANKARA (AA) – Ankara'da emekliliklerini daha iyi değerlendirmek isteyen iki arkadaş, gönül verdikleri yeşil sahalarda çocuklara futbol eğitimi veriyor.
Çubuk ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli İlhan Aydoğan ve 55 yaşındaki emekli Semih Bilgin, Çubuk Şehir Stadında gece gündüz demeden çocuklara ilgiliyor.
Öğrencilere mesleki seçimleri sırasında da rehberlik eden gönüllü antrenörler, hem beden eğitimi öğretmenliği hem de profesyonel futbol takımlarına futbolcu yetiştirmenin gururuyla çalışmalarına devam ediyor.
Aydoğan ve Bilgin, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın huzurunu yaşıyor.
– Futboldan kopamadı
İlhan Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken gönül verdiği Çubukspor'da 8 yıl forma giydiğini, geçim sıkıntısı nedeniyle futboldan uzaklaşmak zorunda kaldığını söyledi.
İçindeki futbol aşkının hiç bitmediğini aktaran Aydoğan, boş zamanlarında futbol oynayan çocukları izlediğini, bir süre sonra onlara ilgilenmeye başladığını dile getirdi.
Emekli olduktan sonra bütün zamanını çocuklara ayırdığını vurgulayan Aydoğan, şöyle konuştu:
"Emekli olmadan önce boş zamanlarımı, emekli olduktan sonra da tüm günümü futbola ve ilçemizin gençlerine adadım. Bütün günüm sahada gençlerle geçiyor, her sene 250- 300 öğrenciye ders veriyorum. Profesyonel anlamda spor yapan gençler yetiştirmenin yanı sıra onların ailesine, çevresine, topluma örnek birer bireyler olmalarını istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda elimden geldiği kadarıyla çocukları yetiştirmeye çalışıyorum. Çocukları sosyal medyadan uzak tutmanın yollarına bakmamız lazım. Sosyal medyadan uzak tutmanın yolu da bence spordan ve sanatsal faaliyetlerden geçiyor. Boş zamanlarımı kahvehane köşelerinde ve parklarda geçirmek yerine burada gençlerle birlikte geçiriyoruz."
– "Futbol bizim için bir aşk"
Semih Bilgin ise 18 yıl profesyonel olarak futbol oynadığını, futbolculuk hayali karım kalınca usta öğreticilik yapmaya başladığını ifade etti.
Futbolunun kendisi için bir aşk olduğunu anlatan Bilgin, şunları kaydetti:
"Yetiştirdiğimiz gençlerin spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu görmek, yeni futbolcular yetiştirmekte bizi mutlu ediyor. Emekliliğimizi burada yaşıyoruz. Üçüncü ligde ve amatör ligde oynayan çok sayıda yetiştirdiğimiz futbolcu var. Her hangi bir maddi gelir beklemeden tamamen amatör ruhla spora hizmet ediyoruz. Tamamen amatör ruhla bu işi sürdürüyoruz. Malzeme konusunda kaymakamlık ve belediye de çocuklara destek veriyor."
Velilerden Fatma Kağnıcı, çocuğunu spora teşvik etmek için antrenörlere teslim ettiğini, evde bilgisayarda ya da tabletle boş zaman geçirmediğini söyledi.
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Çocukların futbolculuk hayallerini gerçekleştiriyorlar
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