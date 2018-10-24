Çocukların ilk sinema heyecanı
KAYSERİ (AA) – Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, ortaokul öğrencileri ilk defa sinemaya gitmenin heyecanını yaşadı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen ÇOGEP kapsamında, daha önce hiç sinemaya gitmemiş ortaokul öğrencileri, okullarından alınıp şube binasına getirildi.
Şube binasında misafir edilen öğrenciler, burada emniyet çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra kendileri için seçilen filmi izlemek üzere polis ağabey ve ablaları tarafından sinemaya götürüldü.
Proje sorumlularından Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek, AA muhabirine, emniyet olarak çocukların mutluluğuna önem verdiklerini, böyle bir proje gerçekleştirmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.
Proje kapsamında olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Altınbilek, şunları kaydetti:
"Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak ÇOGEP kapsamında, 30 okuldan 1500 öğrencimizi sinemaya getirdik. Daha önce sinemaya gelme imkanı elde edememiş çocuklardan seçmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız polis ağabey ve ablalarıyla ilk defa sinemaya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Biz de olumlu geri dönüşlerden mutlu oluyoruz. Öğrencilerimizi okullarından servislerle alarak şubemize getiriyoruz. Burada polislik mesleği, genel güvenlik ve asayiş konularında bilgi veriyoruz. Daha sonra sinemaya getiriyoruz. Burada ikramlar eşliğinde yaşlarına uygun filmler izlettiriyoruz. Sinema sonrasında da tekrar okullarına bırakıyoruz."
Dadaloğlu Şehit Osman Aydın Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ramazan Ödem de ilk kez sinemaya gelmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bizlere sunduğu sinema etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önce hiç sinemaya gelmemiştim. Mutluyum." dedi.
8. sınıf öğrencisi Süheyla Çeli ise "Bizlere okula gelerek kağıt verdiler. Sinemaya gideceğimizi söylediler. Biz de çok mutlu olduk. Polis ağabey ve ablalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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