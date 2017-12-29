Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Ümraniye’de otobüsün arkasına takılarak seyahat eden çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Yaptıkları tehlikeli yolculuğu oyun olarak gören çocukların hareketleri görenleri hayrete düşürdü. Otobüs şoförünü ve diğer sürücüleri tehlikeye atarak uzun süre yolculuk eden çocuklar, trafikteki bir sürücü tarafından tutundukları yerden indirildi.