Çocukluğunun geçtiği sokakları 47 yıl sonra yeniden gezecek

KONYA (AA) – SAVAŞ GÜLER – Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocukken çıktığı ağaçtan düşerek bacağını kıran 59 yaşındaki Şadi Yıldırım, 47 yıl sonra yapılan başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıldırım, henüz 12 yaşındayken oyun oynamak için çıktığı ağaçtan düşüp sağ bacağının femur kemiğini kırdı. Dönemin koşullarında yapılan ameliyatlarla tam olarak iyileşmeyen Yıldırım'ın bacağında zamanla 6 santimetre kısalma meydana geldi.

Yürümekte güçlük çeken ve 47 yıl boyunca 6 farklı ildeki hastanede derdine çare bulamayan Yıldırım, Konya'da yapılan başarılı operasyondan iki gün sonra yürümeye başladı.

Yıldırım, AA muhabirine, yıllardır bugünlerin özlemini çektiğini aktardı. Bu yaşına kadar 6 ilin hastanelerinde derdine çare aradığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Araştırmadığım doktor kalmamıştı. Kırıktan sonra sağ bacak kısalınca sol ayağım da yük binmesinden rahatsızlandı. Ardından kalçam ve belim de ağrımaya başladı. Yaşım ilerledikçe yürümem zorlaştı. O yıllar benim için çok zordu. Şimdi yeniden doğmuş gibiyim. Koşmak, yürüyüş yapmak, top oynamak istiyorum. Bunlar benim için geride kaldı ama hepsini yapacağım. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşıyorum. Gezemediğim için ilçemi unuttum. Her yeri gezip göreceğim."

Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, hastanın, kalça eklemi rahatsızlığı ve yürüme güçlüğü çekme şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

– Kalça olması gereken seviyeye indirildi

Arazi, başarılı geçen ameliyatın ardından Yıldırım'ın iki gün sonra koltuk değnekleriyle yürümeye başladığını anlattı.

Hastanın destek almadan yatağına yatıp kalkabildiğini dile getiren Arazi, "Bu tür vakalarda hastaların yatağına yatıp kalkabilmesi çok önemli. Yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini gösteriyor. Yıldırım'ın kalçasını ameliyatla olması gerektiği yere indirdik. Kemiğin durması gereken yerine bir protez taktık. Sağlığına kavuşan hastanın 1,5 ay sonra tamamen iyileşeceğini ön görüyoruz." sözlerine yer verdi.