Çölyak hastalarına glüten uyarısı

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, ince bağırsak sisteminde hasarlar yaratıcı çölyak hastalığı hakkında bilgiler vererek, tedavisinde ömür boyu glütensiz diyetin önemli olduğunu, bir ton yemekte bir yemek kaşığı glütenin bile zararlı olduğunu söyledi.

Çölyak hastalığının, ince bağırsağın glüten adlı proteine karşısında geliştirdiği, kronikleşen ve ömür boyu süren alerji hassasiyeti durumu olduğunu söyleyen Diyetisyen Merve Sena Nazlı, glütenin buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein olduğunu belirtti. Diyetisyen Nazlı, ince bağırsakta villus denilen çıkıntıların olduğunu kaydederek, “Bu parmaksı çıkıntılarımız tamamen aldığımız besinlerin emilimi gerçekleşip oradan kana karışır fakat çölyaklı bireylerde bu villuslar yok olduğu için vitamin, mineral eksiklikleri başta edinmek üzere kemik erimesi, ishal, seri kilo kayıpları söz konusu olabiliyor” dedi.

Çölyak hastalığının belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğinin altını çizen Diyetisyen Nazlı, “Hastalığı bir buzdağı gibi adlandırabiliriz. Zaten çocuklarda bilhassa gelişme geriliği, sürekli matem, karın ağrısı, çare edilemeyen demir eksikliği anemileri gibi her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Literatürde en ileri yaş olarak da 82 yaşında görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Hastalığın tedavisi olarak da ömür boyu glütensiz diyet olduğunu anlatan Sena Nazlı, “Çölyak tedavisi olarak ömür boyu süren bir glütensiz diyet, burada ufacık bir kaçamak olarak glütene müsade yoktur. Aynı kaşıkta olağan glütenli bir yemek yiyip de, o kaşıkla yeniden glütensiz çölyaklı bireyin yemeğini bile alamayız. Herhangi bir kaçamak olmaması gerekiyor. Bir ton yemekte bir yemek kaşığı glüten bile zararlı. Glüten, yalnızca hayatımızdan buğday, arpa, yulaf ve çavdarı çıkarmakla kalmıyor kullandığımız rujlar, şampuanlar, diş macunları, ilaçlarımız, karton bardaklar bunlar da bakımlı glüten kaçakları. Çölyaklıların mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor ve çölyak teşhis edilene değin hastalık, teşhisten daha sonra ise yaşam biçimidir” şeklinde konuştu.