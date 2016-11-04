Contemporary İstanbuldan saldırı iddialarıyla ilgili açıklama

Contemporary İstanbul’da sergilenen bir heykele yönelik atak gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yazılı tanımlama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen modern sanat fuarına Şili’den katılan Isabel Croxatto Galleria’nın önüne gelen bir grup, sergilenen bir heykele karşısında hassasiyetlerini bildirerek, kaldırılmasını talep etmiştir. Galerinin sahibi İsabel Croxatto da, fuarın kapanış saatine denk gelen bir zamanda gerçekleşen bu talep üzerine heykeli alandan kaldırmıştır.

Ama olayın duyulmasının ardından galeriye gelen Contemporary İstanbul Idare Heyeti Başkanı Ali Güreli, kaldırılan eseri tekrar yerine konulmasını sağlamıştır. Söz konusu heykel, fuarın kapanışına dek uygun sergilenmeye devam edecektir” denildi.