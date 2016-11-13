Çöp kamyonun giremediği yerler ondan sorulur

Babadağ Belediyesinde sokakların bakımlı, engebeli ve merdivenli olması nedeniyle araçların giremediği beş mahallenin çöpleri, 22 senedir belediyede temizlik görevlisi olan Adem Nazlı nezaretinde “Beyaz” isimli eşekle toplanıyor. 42 yaşındaki temizlik görevlisi Adem Nazlı, Beyaz’la sabah saat 08.00’de işbaşı yapıp, akşam mesai bitimine dek mahalleyi temizliyor. Günde takriben 5 kilometre yürüyen Nazlı, Beyaz huysuzluk yaptığında ise ‘Yavrum’ diye seslenerek sakinleştirmeye çalışıyor. Yemi ve bakım ihtiyaçları belediyeye ait olan Beyaz’ı görebilen vatandaşlar çöpleri hemencecik getiriyor.

Araç girmeyen yerlerde çöp topladığını gösteren temizleme görevlisi Adem Nazlı, “Belediyenin kadrolu merkebi. Günde takriben 4-5 kilometre yürüyoruz, vasıta girmediği için haliyle güç oluyor” dedi. Eşeğin 7-8 yaşlarında olduğunu, ‘Beyaz’ ismini de kendisinin koyduğunu belirten Nazlı, “Belediyede çalıştığımdan beri böyle çalışıyorum, yani 22 senedir böyle topluyorum. Çöp topladığımız aşağı yukarı 5 mahalle var. Vatandaşlar da alıştı duruma. Ben gidip zile bastığım zaman çöplerini getiriyorlar. ‘Çöp arabası geldi’ diyorlar. Ara Sıra soruyorlar, ‘bu ne’ diye, ben de belediyenin ‘kadrolu merkebi’ diyorum. Bütün mahallelere bir günde ulaşamıyorum. Örneğin çarşamba bu mahalle, perşembe diğer mahalle, cuma günü öteki mahalleyi topluyorum” diye konuştu.

İşinden ve ‘Beyaz’dan memnun olduğunu bildiren Nazlı, “Bunun yardımıyla nimeti görüyorum. Bu olmazsa ne iş yaparım, çünkü benim okumam değil, mesleğim değil” dedi.

“ONUNLA DERTLEŞEREK ÇÖPLERİ TOPLUYORUZ”

Sabahleyin ‘Beyaz’la birlikte mesaiye başladığını anlatan Nazlı, “Sabahleyin ikimiz çıktık mı dertleşiriz, tık tık gideriz. O gün arka mahalleye gideriz, çöp toplayıp geliriz. Balata sesleri arasında tıkır tıkır gideriz. Bazen bana zorluk çıkartır, ara sıra kolumdan ısırır” ifadelerini kullandı.

Alıştırma saatleri 08.00 ile 17.00’e alıştığını, mesai bittiğinde ise ‘Beyaz’ın sallanmaya başladığını kaydeden Nazlı, yeme ve içme saatleri geldiğinde ise aksilik yapmaya başladığını söyledi. Beyaz’ın her şeyini belediyenin karşıladığını, yalnızca bakımının kendisine ait olduğunu söyleyen Nazlı, üç haftada bir nal değiştirdiklerini kaydetti. Kışları ise kar nedeniyle zemin kayganlaştığı için merkeple çöp toplanamadığını gösteren Nazlı, göreve başladığından beri 3-4 tane eşek değiştirdiklerini söyledi.