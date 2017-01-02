Ana Sayfa   >   Genel   >   Çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü

Çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü

02 Ocak 2017 Pazartesi, 19:45

Benzer Konular

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
İstanbul'daki terör saldırısı
ÇEDAŞ muhtarlara LED ampul dağıttı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Kangal ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turan G. (46) yönetimindeki 58 LC 198 plakalı Kangal Belediyesine ait çöp kamyonu, Gürsel Mahallesi’nde, yolda yürüyen Sevgi Kılıç’a (50) çarptı. Kamyonun arka tekerinin altında kalan Kılıç, olay yerinde öldü.

Kılıç’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonun şoförü Turan G. ise gözaltına alındı.

Kangal Sivas trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet