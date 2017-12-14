Çöp konteynerinde çıkan yangın, park halindeki otomobili yaktı
Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gökhan Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki açık otopark içerisinde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, bir süre sonra konteynerin önünde park halinde bulunan otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çöp konteyneri ile yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen aracın isimi alınamayan sahibi, aracını yanmış halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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