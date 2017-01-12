NEVŞEHİR (AA) – Avanos Belediyesi, kentin çeşitli noktalarına basket potalı geri dönüşüm sepetleri yerleştirdi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Murat İyilikbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp kovalarının kullanılmasını özellikle gençler arasında cazip hale getirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çöp kovalarının “Çöpe bir basket at” sloganıyla kaldırım, park alanı ve çay bahçelerinin çevresine konulduğunu kaydeden İyilikbilen, “İnsanların yoğun olarak gezinti yaptığı yerlere basket potalı çöp sepetleri ile geri dönüşüm özelliği taşıyan pet şişe, metal içecek kutusu ve ambalaj kutularının çevreye atılmasını engellemek amacıyla bu çalışmayı yaptık.” diye konuştu.

İyilikbilen, vatandaşların, çevreye bırakılan atıkları spor yaparcasına kutulara basket şeklinde atılmasını sağlamak amacıyla da potaların üzerine “Atabilirsen” yazısı eklendiğini söyledi.

İyilikbilen, kentteki potalı çöp kutularının sayısının önümüzdeki günlerde arttırılacağını sözlerine ekledi.