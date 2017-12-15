Çöpe gidecek lastiklerle yurtlarını güzelleştirdiler
Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, atık malzemeleri değerlendirerek yurtlarının çevresini güzelleştiriyor. Atık haldeki otomobil lastiklerini boyayan öğrenciler, bunları ağaç diplerine koyup, duvarlara asarak yurdu estetik hale getirdi. Yurt çevresindeki çöpleri de temizleyen öğrenciler, aynı zamanda bahçesindeki fidanları ve çiçekleri kendileri dikiyor. Diktikleri çiçek ve fidanlara da özenle bakan öğrenciler, örnek oluyor.
Yurtta kalan öğrencilerle beraber yurdun çevresinde ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Yurt Müdürü Kayahan Topal, “Çevre düzenlemesi çalışmalarına onların da katkıları oldu. Çevre temizliği yaptık, ardından ağaç dikimi gerçekleştirdik. Kullanılmayan lastikler vardı, onları boyayıp daha estetik bir hale getirip çevre düzenine katkı sunduk. Üniversite öğrencileri zaten belli bir düzeye gelmiş kişiler. Bugün de bu farklılıklarını bir kez daha ortaya koydular. Ben emek veren, destek veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bunun örnek olmasını diliyorum” dedi.
Öğrenciler olarak çam diktiklerini ve lastikleri boyayarak kullanabilir hale getirdiklerini aktaran Mehmet Ali Kaya, “KYK yurtları bizim evlerimizdir. 4 yıldan beridir KYK da kalıyorum. Biz evimizin önüne fidan diktik. Yeşil bir alan oluşturmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki dönemlere örnek olmuşuzdur” diye konuştu.
Tekerlekleri boyayıp yurdun çevresini güzelleştirdiklerini ifade eden öğrencilerden Faruk Polat ise “Yurdun çevresinde temizlik yaptık. Yaşadığımız çevreyi, daha yaşanılır bir hale getirdik. Bu çalışmalarımızı sürekli olarak yapmayı düşünüyoruz. Yaşadığımız çevreyi daha güzel hale getirerek daha temiz ortamda yaşamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
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