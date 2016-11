Çorum beşik gibi sallanıyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Zelzele İzleme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, 14.57’de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçülürken, 5 dakika sonradan meydana gelen zelzele 3.9, saat 15.20’de 2.4 şiddetinde, saat 15.27’de 2.3 büyüklüğünde sıralı toplam dört deprem meydana geldi.

Zelzele nedeniyle ilçede bulunan bazı ev, dükkan ve millet kurumlarının camları kırılırken, duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Depremlerin ardından ilçede inceleme başlatan belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri herhangi bir kazaya mahal vermemek için binalarda uçan bacaları ekiplerle aşağıda indirdi.

“Şükürler olsun can kaybımız yok”

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, gazetecilere yaptığı açıklama da uzun zamandır bu değin şiddetli bir deprem olmadığını belirterek, “Ancak rabbime şükürler olsun ama can kaybımız değil. küçük fiziksel hasarlarımız var. Bir Takım binaların bacaları harap, camlar kırılmış. ufak tefek çatlak ve duvar yıkılması var. 20 köy muhtarımızla görüştük. Oralarda da bir can ve mal kaybı yok. Şükürler olsun diyoruz” dedi

İskilip Belediyesi İtfaiye Amiri Osman Aktürk de, depremlerin gerisinde ilçede herhangi önemli bir zarar olmadığını açıklama ederek, “Bazı evlerde çatlaklar var. Kanalizasyon boruları zarar fark etti. Ilk depremden sonradan mahallelere dağıldık. Bazı evlerin bacaları yerinden sökülmüştü. İtfaiye ekiplerimiz herhangi bir kazaya niçin olmaması için binaların üzerinden ekiplerimizce alındı” diye konuştu.

Bilal Halıcı adlı esnaf ise, “Masanın başındaydım. bir anda ses geldi. Ben yukarıda birşey oldu sandım. Raflardaki bezler düştü. İkinci sallantıda deprem olduğunu ayrım ettim. Dolaptaki kolalar devrildi. Allah bir daha göstermesin” diye konuştu.

İsmail Söbe adlı vatandaş da, “İşyerindeki çuvalların hepsi zelzele hemen göçtü. Banal sallandı. Tümü yukarıdan aşağıda düştü” dedi.