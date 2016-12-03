Çorum şehidini uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Güvendağı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile meydana çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Emre Şahin’in naaşı Van’da düzenlenen askeri törenin peşinde uçakla Amasya’nın Merzifon ilçesine gönderildi. Buradan araç konvoyuyla merkeze emrindeki Abdalata köyüne getirilen şehidin naaşı son defa baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardındaki şehidin cenazesi cenaze törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Cenaze töreni sırasında Şehidin 69 yaşındaki babası Abdullah Şahin ve 51 yaşındaki annesi Zekiye Şahin’in ayakta güçlükle durabildi. Acılı anne-babayı yakınları avuntu etti. İmam Konuşmacı Lisesi mezunu olan şehidin 5 kardeşi bulunan Şahin’in ailenin en küçük çocuğu olduğu 3 sene öncede abisi Ali Şahin’i trafik kazasında kaybettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde geçtiğimiz Temmuz ayında tayin yapmaya başlayan şehidin ilk tayin yerinin de Hakkari olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ankara Kara Havacılık Komutanı Tuğgeral İdris Feyzi Okan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Müftü Ahmet Akın’ın kıldırdığı cenaze namazının arkasından şehit Şahin’in cenazesi dualar ve tekbirler eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.