Çorum tabelası sosyal medyayı salladı!

Çorum’un rakımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan üç ayrı fotoğraf ilgi odağı oldu. Farklı tarihlerde çekildiği anlaşılan fotoğrafların ilkinde Çorum’un rakımı 770 metre, ikincisinde 801 metre, son fotoğrafta ise 820 metre olarak görülüyor.

İl nüfusuna bakıldığında 1960 ile 1970 yılları arasında çekildiği tahmin edilen fotoğraflarda 770 olan rakımın 820’ye nasıl yükseldiği sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

“Siyah-beyazdan renkliye geçişte rakımı 50 metre kriko ile yükseltmişler”

Çorum’un rakımıyla ilgili yapılan paylaşa sosyal medya kullanıcılarının da tepkisi farklı oldu. 50 yılda 50 metre yükselen rakımıyla Anadolu’nun yükselen yıldızı olarak gösterilen Çorumla ilgili yapılan yorumlarda ise şu ifadelere yer verildi:

“Herkes, kendi şehrinin rakımını kontrol etsin! Birileri şike yapıyor”, “Borsa gibi yükseliyor”, “Küresel ısınmadandır su geriliyor rakım artıyor”, “Nüfusumuzun arttığına inanıyorsunuz da yükseldiğimize mi inanmıyorsunuz”, “Çorum’un önlenemeyen yükselişi çevre illerini tedirgin ediyor”, “Neden olmasın? Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine doğru hareket etmesi ile Çorum yükselmiş olabilir”, “Ama bu hızla giderse 100 yıla kalmaz Everest tepesine rakip olacak”, “Türkiye’nin yükselen değerine altın ne borsa ne de arsa en iyi yatırım ÇORUM”, “Dolar ve benzine kafa tutuyor”, “Rakım da siyah beyazdan renkliye geçişte 50 metre krikoyla yükseltmişler”, “Yakında Türkiye’nin Everest’i olma potansiyeli gördüm”, “Ege’de dağlar denize dik, Çorum’da rakım nüfusa paralel uzanır.”

“Rakım değişikliği ölçüm hatasından kaynaklanıyor”

Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan, rakım farklılıklarının daha önce insan gücüyle o gün ki teknoloji ile yapıldığını söyledi. Deniz seviyesindeki yüksekliğin (rakım) bu yanlışlığı ölçüm hatası olarak kabullendiklerini dile getiren Sevcan, “O günkü şartlarda Çorum’un rakımını 770 olarak belirlemişler. Ama bugün ki gelinen teknoloji ve ölçümler neticesinde bölge olarak değişiklik göstermesine rağmen 800 metrenin üzerinde. Kimi yerde 805, kimi yerde 810 kimi yerde 820. Şu an orada yazan rakım doğru rakımdır. Bundan önceki belirlenen rakım yanlış rakımdır. Bunun nedeni de o dönemdeki ölçümdür. Bugün bu hatalar en aza indirilerek yapılan hassas ölçümler neticesinde bu olay çıkmıştır. Çorum bir yayladır. Yaylanın üzerinde yaşıyoruz” dedi.

Rakım ölçümlerinde bugünün teknolojisiyle uydudan alınan GPRS ile çalışma yaptıklarını anlatan Sevcan, “Daha önce böyle bir şey yoktu. Belirli noktalar vardı. Onlardan taşıma suretiyle yapılıyordu. Bugün artık 34-35 uydudan veri alınarak ölçüm yapılıyor. Taşımayla yapılan ölçümlerde hata yapılıyordu” şeklinde konuştu.

Çorum’un 770 metre ile başlayan rakımın bugün 820 metre olduğunu dile getiren Mustafa Külcü ise “Bu ne demektir. Neyin göstergesi. Çorum, Anadolu’nun yükselen değeri demektir” dedi.

Sosyal medyada 801 rakımıyla paylaşılan fotoğrafta yer alan Ayhan Karadağ, “10 yıl önce arkadaşlarla hatıra olsun diye fotoğraf çekinmiştik. 10 yıl önce 801 olan rakım şimdi 820 olmuş. Nasıl olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bilgim yok” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Muhammed Muttalip Yalçın

